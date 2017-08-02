Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в Ветлуге Нижегородской области 1 августа в результате наезда автомобиля на опору линии электропередачи (ЛЭП).

По данным следствия, авария произошла на улице Ветлужской в районе дома 105 в 15:00. ВАЗ-2104 под управлением 23-летней женщины, которая не справилась с управлением, врезался в опору ЛЭП, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Находящиеся на переднем сиденье женщина и 26-летний пассажир получили ушибы. На заднем сиденье ехали трое несовершеннолетних, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, а также находились без специальных удерживающих устройств. Девочка трех лет и мальчик 10 лет были доставлены в медицинское учреждение. 14-летней девочке помощь была оказана на месте.