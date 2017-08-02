Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу занял пост наставника национальной команды Турции по футболу.

Контракт с 72-летним Луческу рассчитан на два года, пишет ТАСС. Он сменил Фатиха Терима, который возглавлял сборную с 2013 года.

Луческу уже работал с турецкими спортсменами ранее, а в конце мая 2016 года он стал тренером «Зенита». На его счету множество завоеванных побед, в том числе Суперкубок России-2016, третье место в чемпионате России сезона-2016/17. Основные достижения Луческу приходятся на период его работы с «Шахтером», когда он стал восьмикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА.