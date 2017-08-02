Жертвами продавцов-мошенников в интернете стали двое жителей Псковской области. Возбуждены уголовные дела.

В Великих Луках местный предприниматель заказал товар на сайте в сети. Для оплаты он перевел на счет более 240 тыс. рублей. Товара мужчина, разумеется, не дождался. Как сообщает Псковское агентство информации, на сайте был указан адрес, но по нему указанная организация не числилась.

11 тыс. рублей лишился житель Пушкинских Гор. Он также использовал сомнительный сайт, где заказал некий товар, но на нем не было никаких данных продавца. Единственная возможность связи — оставить свой номер телефона в меню обратной связи. Сейчас по факту обоих преступлений проводится проверка.