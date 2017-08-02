СУ СК по Брянской области возбудило уголовное дело после проверки сведений о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната (ПНИ).

Следователи осмотрели все помещения интерната, опросили сотрудников, проверили надлежащую документацию и указали на имеющиеся противоречия. В связи с этим необходимо проведение судебных экспертиз и ряда других следственных мероприятий в рамках уголовного дела, говорится в официальном сообщении пресс-службы СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об издевательствах над пациентами Трубчевского психоневрологического интерната. На распространенном видео было показано, как людей держат на цепи, приковывая их к батарее и кроватям даже во время сна.