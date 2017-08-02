В ночь на 1 августа 19-летний житель Искитима Новосибирской области угнал у 89-летнего байкера «ИЖ Юпитер». Мотоцикл нашли.

Обнаружив пропажу мотоцикла, пожилой байкер обратился в полицию. В результате следственных мероприятий сотрудники ведомства задержали угонщика и нашли украденное транспортное средство. Как сообщает vn.ru, преступление 19-летний местный житель совершил, чтобы покататься.

Против молодого человека возбудили уголовное дело. Ему может грозить штраф в размере до 120 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет. Происшествие вызвало обсуждение в социальных сетях, где жители города восхищались солидным возрастом байкера.