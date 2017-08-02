«Пятый канал» утвердил за собой четвертое место на российском телевизионном рынке. Впервые в истории доля канала среди аудитории «Все 25–59» по итогам июля составила 6,5%, а в аудитории «Все 18+» — 6,8%.

Предыдущий год канал закончил с долей 5,9% зрителей. Положительный тренд наблюдается с начала 2017 года. Это стало следствием серии удачных программных решений. Художественные фильмы и сериалы вместо проекта «Утро на 5» привлекли большое количество зрителей — рост доли составил 70%. Всего за месяц в утреннем тайм-слоте «Пятый» переместился с 10-го на 4-е место.

Информационные выпуски теперь выходят под брендом «Известия» и в новых вечерних тайм-слотах показывают более высокие результаты. 25 июля «Известия» обеспечили телеканалу самую высокую долю в категории «Мужчины 25–59 с высоким доходом».

По данным опроса «Левада-центра», «Пятый» вошел в пятерку лидеров среди основных источников информации для россиян. «Известия» на «Пятом» смотрит каждый четвертый опрошенный.

В прайме «Пятый» занял достойное место в тройке лидеров с долей 10% по одной из самых востребованных рекламодателями аудиторий — «женщины 25–59». Кроме того, канал пользуется популярностью у зрителей с высоким доходом, а это важнейший показатель для рекламодателей.