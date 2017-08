В результате взрыва в американской школе в городе Миннеаполис (штат Миннесота) погиб один человек, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, мог произойти взрыв газа, часть стены разрушена.

Minneapolis Fire: Crews extinguishing fire, searching for and extricating victims from rubble.

Под завалами могут находится люди. Пожарные ликвидируют возгорание.

BREAKING: Explosion at Minnehaha Academy in Minneapolis. Part of the building has collapsed. @KARE11 pic.twitter.com/HR6col6psq