В результате взрыва в американской школе в городе Миннеаполис (штат Миннесота) погиб один человек, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, мог произойти взрыв газа, часть стены разрушена.

Minneapolis Fire: Crews extinguishing fire, searching for and extricating victims from rubble. — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) August 2, 2017

Под завалами могут находится люди. Пожарные ликвидируют возгорание.

BREAKING: Explosion at Minnehaha Academy in Minneapolis. Part of the building has collapsed. @KARE11 pic.twitter.com/HR6col6psq — D.P. (@DPet_KARE11News) 2 августа 2017 г.

Детали инцидента пока неизвестны.