Президент США Дональд Трамп пообещал не допускать вмешательств в американскую демократию. Заявление главы государства прозвучало в его выступлении в связи с подписанием закона о санкциях против России, сообщает «Интерфакс».

«Мы вместе с нашими союзниками и друзьями будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России», — говорится в заявлении Трампа.

В то же время президент США добавил, что документ содержит «существенные изъяны». Он выразил надежду, что конгресс не будет использовать санкции для создания препятствий американскому бизнесу и союзникам страны.

Кроме того, по его словам, новые ограничительные меры в итоге сблизят Россию с Китаем и КНДР.

В среду Белый дом подтвердил, что президент подписал принятый ранее конгрессом законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР.