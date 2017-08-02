Министерство иностранных дел России предупреждает россиян об образовании огромных очередей на паспортном контроле в европейских аэропортах в связи с вводом новой системы въезда-выезда для граждан третьих стран. Соответствующая информация департамента Ситуационно-кризисный центр МИДа размещена в Twitter.

Новая система, введенная ЕС, нужна для регистрации данных о въезде и выезде граждан стран, которые не входят в Евросоюз.

#Евросоюз – из-за введения Евросоюзом новых правил погранконтроля гигантские очереди в аэр-х Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Мадрида, Парижа pic.twitter.com/K3zRhOK92c — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 2 августа 2017 г.

Принятая мера является еще одним шагом, чтобы усилить контроль на внешних границах союза в условиях нарастающей террористической угрозы, заявили в Брюсселе.

Член Еврокомиссии по союзу безопасности Джулиан Кинг заявлял ранее, что по базам антитеррористических данных нужно проверять каждого пассажира, так как «есть немало криминальных лиц, которые проходят по этим базам», сообщает телеканал «360».