Правозащитные организации создали ресурс U.S. Press Freedom Tracker для фиксации нарушений свободы СМИ в США. На сайте отмечается, что проект не преследует коммерческие цели, а его финансирование будут вести фонд «Свобода прессы» (Freedom of the Press Foundation) и Комитет по защите журналистов.

На сайте уже выложены данные о нескольких инцидентах, когда власти препятствовали работе журналистов. Так, в этом году в США были арестованы 19 сотрудников СМИ, 12 случаев обысков и конфискации их оборудования, 11 нападений и четыре задержания на американской границе.

В июне издание New York Post сообщило, что Белый дом разрешил минюсту прослушивание переговоров и просмотр переписки некоторых журналистов в ситуациях, связанных с утечками информации из администрации президента США.