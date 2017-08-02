Филиал Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ «Инпредкадры» готов рассмотреть возможность зачисления сотрудников посольства США в Москве в свой кадровый резерв. Ранее они были освобождены от своих обязанностей после решения Кремля сократить численность штата дипмиссии США в России, передает «Интерфакс».

Российское внешнеполитическое ведомство предложило Вашингтону 28 июля до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, а также в генконсульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала, находящихся в Соединенных Штатах.

Таким образом, общая численность сотрудников, занятых в американских дипломатических учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Компания «Инпредкадры» оказывает на коммерческой основе иностранным представительствам, в том числе дипломатическим, услуги по подбору персонала для последующего прямого найма на работу, передает BFM.RU. Фирма также предоставляет иностранным представительствам собственный персонал для работы без включения их в штат.