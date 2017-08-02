В Мурманской области рабочая группа по созданию туристско-рекреационного кластера «Хибины» провела первое заседание, на котором обсудила строительство развязки на въезде в город стоимостью в 150 млн рублей.

В планах рабочей группы построить полноценную объездную дорогу. Она пройдет вокруг города Кировска и продублирует имеющуюся сейчас основную. Как сообщает ИА «Би-порт», деньги на строительство поступают из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Программа разработана на повышение привлекательности Кировска и привлечение в город потока туристов. Сейчас для старта федеральной целевой программы по туризму готовится заявка на 2019 год.