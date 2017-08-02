Американские сенаторы-республиканцы Том Коттон и Дэвид Пердью при поддержке президента Дональда Трампа представят законопроект по ограничению иммиграции в США.

Согласно документу, предлагается сократить количество легальных мигрантов в США на 50% и ограничить выдачу грин-карт — документа, разрешающего постоянное проживание на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Белого дома.

В 2015 году постоянный статус в США получили более 1 млн человек.