Почти 40 новых школ намерены построить в Московской области до 2018 года. Об этом сообщила глава регионального министерства образования Марина Захарова.

Она отметила, что в эксплуатацию будет сдано 40 школ, проведено 5 реконструкций и возведено 5 пристроек.

«В государственной программе в следующем году у нас стоит строительство пяти пристроек и пяти реконструкций. И с учетом того, что некоторые объекты могут переноситься, мы планируем, что более 30 школ будет сдано», — приводит слова Захаровой портал «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в текущем году будет построен и спортивный объект, который также считается образовательным.