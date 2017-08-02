Аэропорт Кызыла, который работает только в светлое время суток, отказался принимать ночной рейс из Красноярска 1 августа.

Из красноярского аэропорта в Туву самолет Як-40 должен был вылететь 1 августа в 16:00, но на 3,5 часа задержался с прибытием из Нижнеангарска. Как сообщает Сибирское агентство новостей, самолет готов был вылететь в аэропорт Кызыла, но воздушная гавань не дала одобрения. В результате рейс был задержан на 16 часов и вылет состоялся только в 8:00 2 августа.

Самолет Як-40 компании «Камчатское авиапредприятие» впервые совершал полет по данному маршруту. Сообщается, что рейс Улан-Удэ–Нижнеангарск–Красноярск–Кызыл будет совершать еженедельные полеты по вторникам, а по пятницам полетит в обратном направлении. В аэропорту Кызыла сейчас идет масштабная реконструкция с заменой покрытия взлетно-посадочной полосы. Благодаря этому он сможет принимать международные рейсы.