Министерство иностранных дел России сообщило об обстреле посольства РФ в Дамаске. В дипведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, имеется незначительный материальный ущерб.

В сообщении указывается, что два минометных снаряда упали на территории посольства, еще два разорвались неподалеку от внешнего периметра учреждения.

МИД РФ выступил с осуждением атаки российского посольства и выразил надежду, что «морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции».

В ведомстве добавили, что Россия не намерена отказываться от «принципиальной и последовательной линии» на ведение борьбы с террористами в Сирии.