Егор Мостовщиков, занимающий должность главного редактора сайта проекта «Сноб» с ноября 2016 года, покидает свой пост, говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

«Егор Мостовщиков был вынужден уйти с поста главного редактора сайта проекта «Сноб», 2 августа — его последний рабочий день. Кандидатуру нового главного редактора пока не объявили», — пишет «Сноб».

Ранее Моставщиков работал корреспондентом «Русского репортера», Esquire. Он также известен как основатель самиздата «Батенька, да вы трансформер». В июле этого года Моставщиков совместно основателем проекта Breaking Mad Залиной Маршенкуловой объявил о создании контентной студии «Мамихлапинатана», которая занимается созданием и консультацией медиапроектов для брендов.