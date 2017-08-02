ВВС США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, передает в среду Associated Press. Уточняется, что в ракете не было боевого заряда.

По данным агентства, запуск был произведен 2 августа в 02:10 по местному времени (12:10 мск) с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Как отмечается в заявлении ВВС, ракета пролетела около 4,2 тыс. миль (6760 км) над Тихим океаном и поразила цель вблизи атолла Кваджалейн. Этот испытательный пуск является четвертым по счету в 2017 году.