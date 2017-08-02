Американские полицейские задержали подростка, который сразу после посадки выпрыгнул на крыло самолета через аварийный выход. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско. Известно, что 17-летний подросток прилетел в американский город из Панамы рейсом авиакомпании Copa Airlines. Как только воздушное судно совершило посадку, подросток выпрыгнул через аварийный выход и по крылу спустился на взлетно-посадочную полосу, сообщает сайт НТВ.Ru. Нарушитель порядка был задержан сотрудниками полиции и доставлен в участок. По словам очевидцев, весь полет он находился в стрессовом состоянии.

В результате инцидента никто не пострадал, аэропорт работает в обычном режиме.