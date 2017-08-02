Бывший главный редактор информагентства Rambler News Service Петр Канаев назначен первым замглавреда объединенной редакции РБК.

Как сообщает пресс-служба РБК, Канаев приступит к работе с 14 августа, он «будет курировать производство эксклюзивного новостного контента».

Ранее Rambler & Co сообщила об увольнении Канаева с поста главреда агентства RNS и назначении на его должность Александра Малахова, ранее занимавшего пост заместителя главреда агентства.

Канаев возглавлял RNS c момента его основания в 2015 году. До этого он был заместителем главного редактора службы экономической информации ТАСС, а прежде — руководил блоком деловой информации интернет-издания «Газета.ру».