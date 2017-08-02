В Брянске завершился капитальный ремонт на улице имени Александра Матвеева. В последний раз ремонт в этом месте проводился 15 лет назад. Примечательно, что улица названа в честь знаменитого партизана, основателя Брянской области.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, теперь там появились новый асфальт, разметка и знаки. Рабочие обустроили тротуары. Ремонт уже прошел экспертизу, нареканий нет, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Также в ближайшее время завершится ремонт на соседней улице, названной в честь партизанки, Героя Советского Союза Вали Сафроновой. Когда на данной улице в последний раз был ремонт, агентство не уточняет.