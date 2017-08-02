Под руководством туроператора Anex Tour российской чартерная компания Azur air с конца октября начнет осуществлять рейсы в Дубай из аэропорта Белгорода.

Международный аэропорт Дубай примет первый рейс из Белгорода 27 октября. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Как сообщает ИА «Абирег», время полета составит пять часов, а рейсы, по прогнозам, продлятся до апреля 2018 года.

Ранее «Уральские авиалинии» осуществляли из Белгорода полеты в аэропорт Шарджа, но в 2016 года они прекратились. Туроператор Anex Tour работает в городе с 2014 года, он также отправляет туристов в Тунис и Турцию. Также с 2014 года рейсы по международным направлениям из 30 городов страны осуществляет чартерная компания Azur air. Сейчас самолетами этой авиакомпании туристы Белгорода могут улететь в Болгарию и Турцию.