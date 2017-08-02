Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании «Победа» в связи с отказом ее сотрудников пустить на борт женщину, собиравшуюся вылетать из Москвы с шестью детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Как сообщается в СМИ, 1 августа женщина с мужем и шестью детьми по заранее приобретенным авиабилетам должны были осуществить перелет из Москвы в Геленджик», — цитирует ТАСС сообщение ММТП. Однако авиаперевозчик отказал женщине в перевозке, объяснив это отсутствием свободных мест на борту самолета.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках проверки. «При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — заверили в прокуратуре.

Напомним, в результате овербукинга места в самолете не хватило супруге Александра Волкова — пресс-секретаря патриарха Кирилла.

Варвара Волкова написала об инциденте в Facebook: «Сказали, что мест нет, все заняли. Это притом, что заранее всё было куплено и забронировано». В результате супруг женщины с шестью детьми вылетел самолетом авиакомпании «Победа», а ей пришлось лететь другим рейсом.

Представители авиакомпании позже связались с семьей Волковых и извинились, передает BFM.RU.

Александр Волков написал на своей странице в Facebook, что ему позвонила пресс-секретарь «Победы», извинилась и признала вину авиакомпании, а потом гендиректор перевозчика написал письмо, в котором тоже извинился и предложил «вполне адекватную компенсацию всей семье в возможности перелета «Победой» по любому выбранному нами направлению. Извинения полностью приняты, инцидент исчерпан, претензий не имеем», — заключил священник.