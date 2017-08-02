Верховый суд немецкой земли Бранденбург вынес решение о том, что пастафарианская община (Церковь Летающего макаронного монстра. — «Известия») не является религиозной организацией, поэтому ее члены не могут устанавливать на дорогах немецкой земли указатели с приглашением на свои «макаронные мессы».

Как пишет немецкая Bild, постановлением суда было принято, что пастафарианство не располагает собственным мировоззрением, а лишь высмеивает религии христианства. В связи с чем, власти и не обязаны устанавливать таблички с расписание их месс.

Церковь Летающего макаронного монстра получила широкую огласку в 2014 году, когда на въезде в Темплин (Бранденбург) установила указатели с расписанием своих месс. Пародийную религию основал американский физик Бобби Хендерсон в 2005 году.