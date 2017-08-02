Памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро появится в Крыму. Открытие монумента состоится 5 августа на мысе Тарханкут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

«5 августа на территории «Extreme Крым» мы торжественно откроем монумент, неподалеку от которого будет, уверен, в скором времени заложена набережная имени Фиделя Кастро», — приводит слова Полонского ИА «Крыминформ».

Вице-премьер подчеркнул, что между Кубой и Крымом много общего, однако на полуострове нет ни одного памятника политическому деятелю.

Напомним, Фидель Кастро скончался в ноябре прошлого года в возрасте 90 лет. Похоронили лидера кубинской революции на кладбище в городе Сантьяго-де-Куба.

Ранее «Известия» сообщали, что улицы Фиделя Кастро могут появиться в ближайшее время в трех городах России: Москве, Махачкале и Сочи. В столице улицу в честь команданте могут открыть по рекомендации президента России или мэра города.