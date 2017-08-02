В самопровозглашенной ЛНР произошел взрыв, пострадали три человека. Местные правоохранительные органы говорят о срабатывании взрывного устройства, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня произошел взрыв неизвестного устройства в населенном пункте Червонопартизанск. Три человека ранены», — сказал источник агентства.

В ночь на понедельник в Луганске был взорван памятник «Они отстояли Родину», установленный в прошлом году в память о погибших ополченцах. Местные власти признали инцидент диверсией. Тогда при взрыве никто не пострадал.

На минувшей неделе народная милиция самопровозглашенной республики назвала горячие точки региона. Обстрелы ведутся в районах населенных пунктов Желобок, Фрунзе, Донецкий, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Желтое и Раевка.