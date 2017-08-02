В Туле общественности был представлен проект объединенной зоны охраны исторических и культурных объектов, которые расположены в границе города. В частности, этот документ устанавливает границы для 202 объектов культурного наследия. Это 40% от общего числа городских памятников.

Проектом предусмотрены 25 объединенных зон охраны, 22 охранные зоны отдельных памятников, пять зон охраняемого природного ландшафта.

Как отмечает ИА «Тульские новости», новый документ дает гарантию, что здания памятников останутся в своей исторической среде, без новостроек по соседству. Цель проекта — обеспечить охрану для всех исторических и культурных объектов.

По словам начальника областной инспекции по охране объектов культурного наследия Дениса Горецкого, необходимость такого документа назрела давно, поскольку прошлый был датирован 1991 годом. Он не дает регулировать застройку из-за изменений градостроительной базы.