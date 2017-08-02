Декоративную свинку выловили московские спасатели из Химкинского водохранилища на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа. Декоративный поросенок, который не мог самостоятельно выбраться на берег, был замечен патрульными в акватории Химкинского водохранилища. Сотрудник МЧС достали животное из воды при помощи сачка, находясь на судовом ходу. Здоровью поросенка ничего не угрожает, сообщает телерадиокомпания «Мир». Поросенок находится на станции, хозяин животного пока не дал о себе знать.

Сотрудники ведомства обращались в местный зоопарк, но животное там не приняли. В связи с этим ему ищут нового хозяина.