По улицам города Волжский Волгоградской области начал курсировать электробус, сделанный в России. Пассажиров водитель не берет, так как пока разработка находится на этапе обкатки.

Наблюдая за первыми рейсами, инженеры продолжают модернизировать механизмы и улучшать характеристики. Как отмечает ресурс novostivolgograda.ru, работает гибрид троллейбуса и автобуса от батареи, которую заряжают на заводе от стандартного источника тока напряжением 380 вольт. Весь процесс занимает 8 часов, а полного заряда хватает на 250 км.

Машина отличается бесшумностью. Электробус сконструирован из отечественных деталей и оснащен системами ГЛОНАСС и климат-контроля, видеокамерами. Цена одного экземпляра составляет 23 млн рублей, это намного дороже, чем покупка газомоторного автобуса или троллейбуса. Волгоградская область может претендовать на субсидию из федерального бюджета, чтобы приобрести партию инновационных машин.