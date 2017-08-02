Следственное управление СКР по Тверской области проверит обстоятельства получения травм 10-летним мальчиком на детской площадке во Ржеве на улице Садовой 31 июля.

По данным следствия, мальчик гулял во дворе многоквартирного дома в районе 19:00. На детской площадке находился турник-рукоход. Ребенок взялся на веревку, которая была закреплена на одной из перекладин, и повис на ней. Металлическая конструкция не выдержала и упала на землю. В результате мальчик получил травму головы и был доставлен в больницу, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Выяснилось, что турник возвели и сдали в эксплуатацию с серьезными нарушениями ГОСТа. Сейчас за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело, выясняется, кто владелец земельного участка, где была расположена детская площадка с опасным турником.