В ЦБ уверены, что системообразующим банкам ничего не угрожает
Центробанк не планирует отзывать лицензии у значимых банков, заявил в среду первый зампред регулятора Дмитрий Тулин. Такие банки как «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «ВТБ 24», «Открытие» и другие крупные кредитные учреждения выведены из-под удара.
«Несмотря на то что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий, и прежде всего - отзыва лицензий у крупных, значимых банков» - цитирует ТАСС Тулина, курирующего в ЦБР банковский надзор.
Слабые банки в стране еще остаются, но ЦБР проводит «необходимое лечение», добавил первый зампред.
«Устойчивость системы в целом будет повышаться за счет дополнительных инвестиций в капитал ослабленных банков», - отметил Тулин.
Топ-10 надежных российских банков по версии ЦБР:
1. «Сбербанк»;
2. ВТБ;
3. «Газпромбанк»;
4. «ВТБ 24»;
5. «Открытие»;
6. «Россельхозбанк»;
7. «Альфа-банк»;
8. «Национальный Клиринговый Центр»;
9. «БМ-Банк»;
10. «ЮниКредит Банк».