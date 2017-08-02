Центробанк не планирует отзывать лицензии у значимых банков, заявил в среду первый зампред регулятора Дмитрий Тулин. Такие банки как «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «ВТБ 24», «Открытие» и другие крупные кредитные учреждения выведены из-под удара.

«Несмотря на то что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий, и прежде всего - отзыва лицензий у крупных, значимых банков» - цитирует ТАСС Тулина, курирующего в ЦБР банковский надзор.

Слабые банки в стране еще остаются, но ЦБР проводит «необходимое лечение», добавил первый зампред.

«Устойчивость системы в целом будет повышаться за счет дополнительных инвестиций в капитал ослабленных банков», - отметил Тулин.

Топ-10 надежных российских банков по версии ЦБР:

1. «Сбербанк»;

2. ВТБ;

3. «Газпромбанк»;

4. «ВТБ 24»;

5. «Открытие»;

6. «Россельхозбанк»;

7. «Альфа-банк»;

8. «Национальный Клиринговый Центр»;

9. «БМ-Банк»;

10. «ЮниКредит Банк».