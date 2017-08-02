В ближайшие дни возле села Андрюшкина Нижнеколымского района Якутии ожидается критическое повышение уровня воды в реке Алазея. В зоне возможного подтопления оказались 12 дворовых территорий, а также детский сад, почта и больница.

Как передает ИА SakhaNews, отработаны все вопросы взаимодействия на случай ЧС. Жителей могут разметить в здании школы, есть запас медикаментов и продуктов, заключены договоры об эвакуации людей на частных моторных лодках. Многие дети из Андрюшкино сейчас отдыхают в Якутске, Крыму и в местном лагере.

Напомним, для оказания помощи пострадавшим от паводка поселкам Аргахтах, Березовка и Сватай Среднеколымского улуса Якутии требуются сотни миллионов рублей. Это серьезная нагрузка на бюджет региона. На оказание единовременной материальной помощи населению в связи с утратой имущества будет направлено 805 тыс. рублей.