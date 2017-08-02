Отмечающий День ВДВ ударил репортера в прямом эфире из парка в Москве
Нетрезвый участник празднования Дня ВДВ в московском парке Горького ударил в лицо репортера НТВ в прямом эфире.
Во время съемки нетрезвый мужчина подошел к стоявшему возле фонтана журналисту и начал выкрикивать нецензурные ругательства. Репортер Никита Развозжаев попросил его замолчать.
В ответ журналист НТВ получил удар в лицо и поспешил выйти из кадра, и на этом его репортаж прекратился.
Мужчина, который не имеет никакого отношения к ВДВ, убежал, но вскоре был задержан. Сейчас он находится в ОВД «Якиманка».