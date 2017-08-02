Нетрезвый участник празднования Дня ВДВ в московском парке Горького ударил в лицо репортера НТВ в прямом эфире.

Во время съемки нетрезвый мужчина подошел к стоявшему возле фонтана журналисту и начал выкрикивать нецензурные ругательства. Репортер Никита Развозжаев попросил его замолчать.

В ответ журналист НТВ получил удар в лицо и поспешил выйти из кадра, и на этом его репортаж прекратился.

Мужчина, который не имеет никакого отношения к ВДВ, убежал, но вскоре был задержан. Сейчас он находится в ОВД «Якиманка».