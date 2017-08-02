Суд Самары рассматривает дело главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Его обвиняют в посредничестве при получении взятки.

Принято решение о продлении чиновнику срока домашнего ареста на месяц, до 5 сентября. Это связано с продлением срока следствия, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на прокуратуру. Рубаков при этом может совершать двухчасовые ежедневные прогулки с посещением магазинов, медучреждений и парикмахерской.

Напомним, как считает следствие, в мае Рубаков предложил главе областного управления капитального строительства Реналю Мязитову свои посреднические услуги в передаче взятки в 2,5 млн рублей. Деньги предназначались представителям правоохранительных органов за прекращение дела в отношении Мязитова.

Рубаков получил часть этой суммы настоящими банкнотами, а часть — муляжом. После получения денег он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.