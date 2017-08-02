В Забайкалье полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе Чита–Хабаровск, в котором погибли пять человек. Правоохранители проводят ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии, сообщается на сайте краевого ГУВД.

ДТП на дороге «Амур» произошло в минувший вторник. По предварительным данным, 38-летний житель Нерчинска за рулем микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». От удара обе машины загорелись.

Жертвами аварии стали водитель микроавтобуса и четыре его пассажира, в том числе восьмилетняя девочка. Водитель грузовика был госпитализирован с переломом голени.

На место автокатастрофы выезжал начальник управления ГИБДД по краю Эдуард Белобровый.