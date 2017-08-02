Специалисты из Москвы занялись стратегий развития туристического направления на малой родине русского ученого Михаила Ломоносова в селе Ломоносово Архангельской области.

По словам бренд-стратега Натальи Рыбальченко, специалисты намерены разработать туристический бренд под названием «Остров Ломоносова», а затем создать ряд сервисов и проектов с жителями.

Как сообщает News29, одним из центров притяжения туристов должно стать косторезное училище, где будут открыты курсы резьбы по кости для туристов. Однако на сегодняшний день здание училища испытывает проблемы с кровлей, вентиляцией и канализацией.

Привлекать туристов планируется не только косторезным промыслом. В селе могут запустить производство компасов и смальты. Инвесторы также заинтересованы в открытии лаборатории Ломоносова, на территории которой будет функционировать ряд интерактивных площадок. Возле лаборатории планируется обустроить ботанический сад с голландскими и английскими растениями.

Село Ломоносово — малая родина русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Оно располагается в Холмогорском районе Архангельской области и входит в состав сельского поселения Холмогорское. На сегодняшний день в населенном пункте проживает более 160 человек. Помимо Михаила Ломоносова, уроженцами села являются скульптор Федот Шубин и физик Михаил Головин.