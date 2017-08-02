На сайте космического агентства NASA опубликована вакансия «офицера планетарной защиты», оклад на этой должности может составить до $187 тыс. в год.

Новый офицер NASA будет заниматься защитой других планет от земного биологического материала и наоборот, а также реализацией планетарной защиты в рамках миссий агентства.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», человек на новой «космической» должности будет контролировать задания, в ходе которых органический земной материал может попасть на другие планеты, а также миссий космических кораблей с образцами внеземных объектов на нашу планету.

Идеальный кандидат должен обладать большим опытом работы в госучреждении, хорошо разбираться в сфере планетарной защиты, иметь инженерно-технический опыт и быть готовым к постоянным поездкам.