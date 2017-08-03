Врио губернаторов Рязанской, Пермской областей и Республики Удмуртия намерены ввести формат «прямой линии» для обратной связи с избирателями. Эта идея сейчас обсуждается, подтвердили «Известиям» в руководстве субъектов. В прошлом месяце аналогичные форматы уже заработали в Новгородской, Калининградской и Кировской областях, в Карелии и Марий Эл. Эксперты полагают, что, помимо традиционных пресс-конференций и личного общения с населением, «прямые линии» позволят лучше понять запросы граждан, однако «слепо копировать» формат общения с населением главы государства нынешним врио всё же не стоит.

Действующие губернаторы активно включились в работу по организации «прямых линий». В ряде субъектов руководители даже скорректировали привычный формат: помимо общения в радио- и телеэфирах, губернаторы стали использовать интернет-площадки и социальные сети. По данным Экспертного института социальных исследований, в июле этого года «прямые линии» уже провели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Хакасии Виктор Зимин, а также врио губернаторов Карелии и Марий Эл Артур Парфенчиков и Александр Евстифеев. 8 июня «прямую линию» с гражданами организовал и врио главы Новгородской области Андрей Никитин.

Еще в трех регионах эта идея обсуждается. Так, собеседник, близкий к врио главы Пермского края Максиму Решетникову, пояснил, что подобный формат «скорее всего, будет реализован уже после выборов», поскольку сейчас такая обратная связь может быть расценена как незаконная агитация.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил «Известиям», что «прямая линия» станет постоянным проектом, а к участию в нем подключатся главы муниципальных районов и городских округов.

— Один из ключевых элементов нашей работы — именно общение с гражданами, — сказал он, отметив, что необходимы и регулярные выезды на места, и общение с людьми в «живом» формате.

В руководстве Калининградской области «Известиям» заявили, что врио губернатора Антон Алиханов уже имеет подобный опыт общения с населением. Площадкой для «прямой линии» выступил филиал ВГТРК в Калининграде. Собеседник в региональном правительстве сообщил, что уже до конца лета Антон Алиханов может возобновить такое общение с гражданами.

В пресс-службе врио губернатора Севастополя «Известиям» сообщили, что глава города использует «разные форматы взаимодействия с городской общественностью» — личные встречи, прямое общение с горожанами во время ежедневных выездов на объекты. Однако «прямая линия» в регионе еще не проводилась.

— «Прямая линия» — эффективный способ общения с горожанами. Несомненно, он будет использоваться в обозримом будущем, — сказал собеседник «Известий».

Врио главы Рязанской области Николай Любимов уже поручил разработать форматы для прямого общения с населением на трехлетнюю перспективу — в их число войдет и «прямая линия».

— Первое мероприятие состоится во второй половине августа и пройдет на площадке одного из рязанских изданий, — сообщили «Известиям» в пресс-службе региона. — Далее площадки будут меняться — это может происходить на территории любого СМИ, обладающего необходимыми ресурсами.

По примеру президента

Впервые формат «прямой линии» был опробован 24 декабря 2001 года, когда президент РФ Владимир Путин более двух часов отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. Тогда же глава государства подчеркнул, что «прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество».

В апреле 2016 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публично поддержал губернаторов, которые намерены провести «прямые линии», назвав этот формат полезным.

С ним согласна и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заметившая, что такая инициатива должна исходить не от федерального центра, а от самих глав субъектов.

Мнение экспертов

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в разговоре с «Известиями» заметил, что никаких прямых указаний из Кремля об обязательном введении формата «прямых линий» врио губернаторов «не поступало». Кроме того, «этот жанр подходит не для всех»: кто-то умеет хорошо общаться на камеры, кто-то — нет.

— У многих губернаторов есть свои форматы прямого общения. Сейчас это решили сделать в формате, используемом президентом, но не факт, что получится. Не факт, что все проблемы будут решены. Губернатор должен выбирать собственный формат, а не просто слепо копировать главу государства, — пояснил он.

Президент правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с «Известиями» отметил, что масштаб применения формата «прямой линии» должен быть адекватен уровню властной вертикали.

— Когда «прямую линию» проводит президент огромной страны, это, безусловно, абсолютно оправданный формат, но специфика политической коммуникации в регионе немного другая. Форматы «прямой линии» могут использоваться как один из инструментов коммуникации, но если человек ежедневно присутствует «на земле», совершает рабочие поездки, встречается с различными сообществами, то на уровне губернатора это самая необходимая коммуникационная модель, — отметил он.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, что демонстрация властью близости к народу практиковалась еще в древние времена, а появление современных средств массовой коммуникации позволяют развивать ее в том числе и в формате «прямой линии».

По словам руководителя региональных проектов ЭИСИ Андрея Колядина, «изрядная часть губернаторов редко выходит из своего кабинета», однако именно прямое общение — «глоток свежего воздуха для людей и глоток правды для губернатора». Эксперт также отметил и существенное отличие «прямой линии» от традиционных пресс-конференций.

— Журналисты имеют собственные профессиональные интересны, и не всегда у них «течет крыша, прохудился забор или затопило квартиру», — пояснил он «Известиям».

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что если «прямая линия» «хорошо подготовлена», то она поможет усилить популярность губернатора и повысить доверие к нему со стороны населения.