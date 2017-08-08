В 2016 году количество уничтоженных фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом, рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре. Эксперты считают, что на рост числа изъятых препаратов повлияло повышение самоконтроля со стороны производителей, также подающих заявки на уничтожение бракованных партий.

В 2016 году на территории России было уничтоженное 7,2 млн упаковок лекарственных средств, а в 2015 году — лишь 2,7 млн. Об этом «Известиям» рассказали в Росздравнадзоре. Согласно действующему законодательству, уничтожению подлежат недоброкачественные препараты, фальсификат и контрафакт.

По словам представителей Росздравнадзора, за весь 2016 год ненадлежащими были признаны 3,8 тыс. серий лекарственных средств 2,6 тыс. торговых наименований. При этом в ведомстве добавили, что в 2017 году наблюдается снижение количества выявленных некачественных медикаментов, отметив, что данных о количестве уничтоженных упаковок в нынешнем году в ведомстве пока нет.

— Всего на 1 июля было выявлено 253 серии не соответствующих требованиям лекарственных средств 129 торговых наименований, изъято из обращения две серии фальсифицированных лекарственных препаратов двух торговых наименований, а также пять серий четырех торговых наименований лекарственных средств, находившихся в гражданском обороте с нарушением законодательства, — сообщили в Росздравнадзоре.

По данным ведомства, в прошлом году количество проверок по сравнению с предыдущими годами увеличилось: было проведено 5,9 тыс. проверок — почти на 20% больше, чем годом ранее (в 2015-м служба провела почти 5 тыс. контрольных выездов).

В отчете Росздравнадзора о выявлении недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств указано, что с 1 июля 2015 года в РФ вступили в силу поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В соответствии с ними разрешен выборочный контроль качества препаратов, а также проверки без предварительного уведомления субъектов обращения лекарственных средств о проведении внеплановых проверок при их согласовании с органами прокуратуры.

Глава «Аптечной гильдии» Елена Неволина отметила, что уровень качества работы Росздравнадзора заметно вырос, также повысился и самоконтроль среди производителей, подающих властям заявки об уничтожении бракованных лекарств.

Согласны с этим и в Росздравнадзоре.

— Производители, особенно те, у которых уже выявляли некачественную продукцию, ответственно подходят к своему товару. Потому что это влияет на их репутацию. Если покупатели один раз обнаружили бракованный или испорченный товар, то потом при покупке они просят не продавать им лекарства этой фирмы. Производители понимают это и сами уничтожают некачественную продукцию, — рассказала «Известиям» представитель «Аптечной гильдии».

Производители же, в свою очередь, считают, что увеличение количества недоброкачественной продукции связано с экономическими причинами.

— Государство проводит определенную политику сдерживания роста цен. Но при этом затраты на производство не уменьшились, а с учетом нестабильного курса рубля увеличились. Поэтому некоторые недобросовестные производители используют дешевое, некачественное сырье или ампулы, что в дальнейшем сказывается на качестве препарата, — рассказал «Известиям» исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш.

После того как с середины 2015 года государство стало контролировать цены на жизненно необходимые препараты, они стали доступнее по сравнению с другими лекарствами. Ранее «Известия» писали, что Минздрав зафиксировал восьмикратное снижение темпа роста цен на жизненно необходимые и важные медикаменты.