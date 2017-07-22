Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Антошкин заявил, что в августе делегация из российских парламентариев, общественных деятелей и представителей бизнес-сообщества отправится в Сирию с гуманитарной миссией.

«Мы туда планируем везти тренажерные комплексы, настольные игры, шашки, шахматы, везем промышленные кондиционеры, оборудование для центра психологической разгрузки, многофункциональную спортивную площадку, книги для создания библиотеки», — приводит слова Антошкина «РИА Новости».

Также делегация привезет одежду и продукты питания для детей.