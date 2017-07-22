Посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя заявил, что страны, организовавшие блокаду Дохи, дезорганизованы.

По словам дипломата, страны коалиции продолжают делать разные заявления.

«Мы не знаем, является ли это единой позицией, есть ли она вообще, мы видим разные совершенно заявления от тех, кто взывает к мировому сообществу, и что эти заявления не исходят из какого-то одного документа», — сказал аль-Аттыйя.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне разорвали дипотношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма.