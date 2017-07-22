Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter в очередной раз призвал республиканцев в сенате проголосовать за отмену программы Obamacare.

ObamaCare is dead and the Democrats are obstructionists, no ideas or votes, only obstruction. It is solely up to the 52 Republican Senators! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

«Obamacare мертв, а демократы — обструкционисты, нет идей или голосов, только чинят препятствия. Всё зависит только от 52 республиканских сенаторов!» — написал он.

Ранее лидер республиканского большинства в палате Митч Макконнелл заявил о том, что, несмотря на высокую вероятность неудачного исхода голосования, сенат США проголосует по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Члены сената должны проголосовать в начале следующей недели.

Напомним, на текущий момент республиканцам не хватает голосов для аннулирования реформы 44-го президента США Барака Обамы. За ее отмену высказались 49 республиканцев, трое — против, такого же мнения придерживаются и 48 демократов в сенате США.

Реформа, получившая неформальное название Obamacare, предполагает малоимущим субсидии на медицинскую страховку, при этом всем американцам необходимо покупать медстраховку.

Здравоохранение в США является самым дорогим в мире.