На 73-м году жизни скончался американский актер Джон Мэттью Херд-младший, известный широкому зрителю по роли отца семейства в кинокомедии «Один дома».

Как сообщает портал TMZ, который специализируется на новостях о жизни звезд, тело артиста было найдено в отеле. Причина смерти не уточняется.

John Heard Dead at 72 https://t.co/w9JjvlVaGx — TMZ (@TMZ) 22 июля 2017 г.

Херд стал известен по роли Питера Маккаллистера, отца семейства, в комедиях «Один дома» и «Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке» (1992). Актер также снялся в таких картинах, как «Люди-кошки», «Большой», «После работы» и другие.

Также он снимался в сериалах «Клан Сопрано», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Побег» и «Звездный крейсер «Галактика».