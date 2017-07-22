Место проведения возможных прямых переговоров Катара и арабских стран не принципиально, гораздо важнее сам диалог, заявил чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

По словам посла, не важно, состоятся переговоры в Кувейте или в Москве. Как отметил посол, эмир Катара ранее заявил о готовности Дохи к переговорам по всем значимым вопросам.

«В этом смысл, чтобы собраться вместе и начать диалог, транспарентную дискуссию по всем значимым вопросам и претензиям, которые есть у сторон. И он (эмир Катара) заявил вчера, что любая подобная дискуссия не должна ущемлять национальный суверенитет Катара и не должна вестись с позиций диктата», — сказал аль-Аттыйя «РИА Новости».

При соблюдении этих условий, отметил посол, Катар будет приветствовать участие «соседей по заливу» в переговорах.

Напомним, в начале июля ряд арабских стран обвинили власти Катара в поддержке терроризма и разорвали с Дохой дипломатические отношения. В числе этих стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн. Катар отверг все обвинения и призвал арабские государства к переговорам.