В Москве в субботу, 22 июля, впервые в истории отмечают День российского бокса. Минспорт РФ планирует сделать праздник ежегодным, заявил глава ведомства Павел Колобков.

«Это прекрасный праздник, поздравляю всех спортсменов с этим. Это будет ежегодный праздник», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Одним из центральных событий мероприятия станет массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Алексея Тищенко, Олега Саитова и Бориса Лагутина.

В ней должны принять участие 3 тыс. человек. Мероприятие претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, жители и гости Москвы смогут посетить поединки профессиональных боксеров. Миша Алоян сразится за вакантный титул «серебряного» чемпиона WBC с никарагуанцем Марвином Солано, экс-чемпион WBA Федор Чудинов проведет рейтинговый бой с аргентинцем Хонатаном Барбадильо, а олимпийский чемпион Его Мехонцев померится силой с венесуэльцем Гусмиром Пердомо.