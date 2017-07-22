Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул разницу между поведением его сына, Дональда Трампа-младшего, который сразу и «открыто» шел на сотрудничество с журналистами и органами государственной власти, когда в отношении него возникали какие-либо подозрения (речь идет о встрече президентского сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой), и своей бывшей конкурентки на выборах — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«Изворотливая Хиллари Клинтон удалила (и вытравила кислотой) свои 33 тыс. писем!» — возмутился американский лидер в своем Twitter, напомнив, что его сын добровольно поделился со СМИ и властями своей электронной перепиской.

My son Donald openly gave his e-mails to the media & authorities whereas Crooked Hillary Clinton deleted (& acid washed) her 33,000 e-mails! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2017 г.

Напомним, Трамп-младший оказался в центре скандала вокруг предполагаемых связей президентского окружения с российскими властями. СМИ узнали о том, что после выдвижения Трампа-старшего кандидатом в президенты от Республиканской партии его сын встречался с российским юристом Натальей Весельницкой, которая якобы предлагала ему некий компромат на кандидата от Демократической партии — Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп-младший признал, что действительно встречался с Весельницкой, причем в присутствии мужа своей сестры Иванки — Джареда Кушнера и экс-главы отцовского избирательного штаба Пола Манафорта. Однако сын президента заверил, что глава государства не знал об этой встрече, а адвокат из РФ на самом деле не располагала компрометирующими Клинтон сведениями.

Кроме того, Трамп-младший в знак доброй воли и в подтверждение своих слов обнародовал ряд личных электронных писем, в которых обсуждалась договоренность о встрече с Весельницкой.