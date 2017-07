Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул разницу между поведением его сына, Дональда Трампа-младшего, который сразу и «открыто» шел на сотрудничество с журналистами и органами государственной власти, когда в отношении него возникали какие-либо подозрения (речь идет о встрече президентского сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой), и своей бывшей конкурентки на выборах — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«Изворотливая Хиллари Клинтон удалила (и вытравила кислотой) свои 33 тыс. писем!» — возмутился американский лидер в своем Twitter, напомнив, что его сын добровольно поделился со СМИ и властями своей электронной перепиской.

My son Donald openly gave his e-mails to the media & authorities whereas Crooked Hillary Clinton deleted (& acid washed) her 33,000 e-mails!