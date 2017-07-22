Сотрудники полиции нашли трехлетнего мальчика, ранее пропавшего в Тюмени. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Урал» со ссылкой на областное УМВД.

«Полицейские нашли мальчика на улице в районе Зареки, это в нескольких километрах от того района города, где живет ребенок. Противоправных действий в отношении него совершено не было», — цитирует агентство представителя пресс-службы ведомства.

Уточняется, что с ребенком всё в порядке, на данный момент выясняются обстоятельства инцидента. Отмечается, что в поисковой операции участвовали участковые полицейские, сотрудники патрульно-постовой службы и инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее сегодня сообщалось, что мальчик ушел гулять и не вернулся домой. Предполагалось, что его могли увезти на автомобиле в неизвестном направлении.