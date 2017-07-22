Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Дня российского бокса, который впервые отмечается 22 июля.

В поздравительном послании Путин заявил, что бокс является видом спорта, воспитывающим волю, самодисциплину и уважение к сопернику — качества, необходимые каждому в жизни. Президент также отметил достижения российского бокса.

«В нашей стране он традиционно пользуется большой заслуженной популярностью. Российские борцы неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса», — сказано в послании Путина.

Празднование Дня российского бокса проходит в субботу на Красной площади. В рамках мероприятия пройдут и профессиональные поединки. Газета «Известия» ведет прямую трансляцию празднования.