Во Франкфурте-на-Майне завершилась операция по демонтажу сломанного строительного крана. Об этом сообщила пожарная служба Франкфурта.

«Наша работа на строительной площадке во Франкфурте закончена. Полиция города принимает дальнейшие решения по оцеплению территории»,—- сказано в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

Как сообщает «РИА Новости», у строительного крана сломалась стрела, из-за чего машина могла рухнуть. Ранее сообщалось, что спасательные службы эвакуировали людей, находившихся в небоскребах около башенного крана. Полицейские оцепили опасную территорию, убрали припаркованные автомобили.

Как сообщают в правоохранительных органах, крановщик смог самостоятельно спуститься из кабины на землю, он не пострадал. На данный момент происходит вывоз техники.