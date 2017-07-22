На 953-м км федеральной автотрассы М-5 «Урал» сегодня около 11.50 по местному времени столкнулись два автомобиля — Infiniti и Opel Corsa. В результате лобового столкновения погибли два человека. По предварительным данным, это женщина и пятилетняя девочка, скончавшиеся на месте происшествия от полученных травм, пишет издание «Новости Самары».

Кроме того, известно о двух пострадавших, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В самарском областном управлении МЧС РФ сообщили, что на вызов по факту аварии выезжали два человека личного состава и одна единица техники. «Проводились аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении экстренной службы.

Официальной информации о картине происшествия пока не поступало, но самарские СМИ пишут, что предполагаемым виновником трагедии считают 46-летнего водителя Infiniti, который якобы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с Opel.

В настоящее время полиция Самарской области проводит проверку по факту ДТП, по ее итогам будет решаться вопрос о дальнейших действиях правоохранительных органов.